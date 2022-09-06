أجواء مغيمة مع امطار رعدية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بحرارة مرتفعة نسبيا رغم الانخفاض الطفيف المرتقب هذا اليوم لتتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 37 و43 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي بالجنوب.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال والوسط مع امطار رعدية بعد الظهر وإمكانية تساقط البرد باماكن محدودة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر متموج إلى قليل الاضطراب.

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