أجواء مغيمة ورياح قوية تصل إلى 80 كلم/س

يتميز طقس اليوم السبت، بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و30 ببقية مناطق البلاد.

تبقى شدة الرياح هي أبرز العناصر الجوية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال، مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات ومتموج بخليج قابس.

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