أحداث سيدي حسين: رواية وزارة الداخلية

أكدت وزارة الداخلية مساء يوم الأربعاء 09 جوان 2021، تعمّد مجموعات من الشبان الاعتداء على الوحدات الأمنية بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة.

وحيث شهدت هذه المنطقة اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة واحداث الهرج والتشويش مما خلف حالة من الاستياء في صفوف المواطنين.

ودعت وزارة الداخلية مواطني المنطقة الي التعاون مع الوحدات الأمنية حتى تتمكن من القيام بمهامها على الوجه الاكمل في تأمين الاشخاص والممتلكات.

ودعت الوزارة إلى تجنب الانسياق وراء الاشاعات والمعطيات المغلوطة التي يتم ترويجها عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.

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