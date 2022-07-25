أحزاب حملة إسقاط الاستفتاء: قيس سعيد انتهك الصمت الانتخابي

أدانت أحزاب « الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء » في بيان مشترك اليوم الاثنين، بشدة ما اعتبرته انتهاك رئيس الجمهورية قيس سعيد الصمت الانتخابي وإدلائه باعتباره صاحب مشروع ما يسمى « الجمهورية الجديدة » بخطاب بُث على القناة الوطنية الأولى.

واعتبرت الأحزاب أن هذه التجاوزات تعبّر في حقيقتها عن الطابع الزائف لهذا الاستفتاء و عن طبيعة المشروع الذي يبشر به « الحاكم بأمره » .

كما أدانت أحزاب « الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء » الصمت المطبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إزاء هذه التجاوزات التي ترتكب أمام أعين الجميع، مشيرة إلى أنها ترى في هذا السلوك شاهدا آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه.

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