أحزاب: الاوضاع بالبلاد ستزداد خطورة في الأشهر القادمة

اعتبر حزب العمال والتيار الديمقراطي وحزب القطب والحزب الجمهوري وحزب التكتل في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء، أنه بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الاهلية.

وأبرزت الأحزاب أن هذه الاوضاع ستزداد خطورة في الاشهر القادمة وتمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود تتحمل منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا الى قيس سعيد اليوم مسؤوليتها وما سينجر عنها في المستقبل .

وأكدت الأحزاب أن حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة عجزها وعدم اهليتها لمواجهة هذه التحديات، محذرة من توخي سياسة الهروب الى الامام والمضي نحو ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية.

وشددت الأحزاب على أن رئيس الدولة « قيس سعيد يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها. »

كما نبهت الأحزاب الموقعة على البيان، إلى أن تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية و أيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني .

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