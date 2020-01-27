أحزاب سياسية تنعى الناشطة والمدوّنة لينا بن مهني

نعت عدد من الأحزاب السياسية الناشطة في المجتمع المدني والمدوّنة « لينا بن مهني » التي وافاها الأجل صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

وقد تقدمت كل من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحزب التيار الشعبي والحزب الجمهوري في بيانات نعي بالتعازي لعائلة الفقيدة راجين من الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة، وان يسكنها فسيح جنانه، ويرزق أهلها جميل الصبر والسلوان.

كما نعى الاتحاد العام التونسي للشغل الناشطة لينا بن مهني، مؤكدا أنها كانت دوما في مقدمة النساء المدافعات عن الحريات العامة والفردية وعن حقوق المرأة .

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