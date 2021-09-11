أحلام قزارة: تلقيح نحو 333 ألف شخص إلى حدود الثالثة بعد الظهر

أعلنت مديرة رعاية الصحة الاساسية وعضو لجنة التلاقيح، أحلام قزارة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن حوالي 333 ألف شخص تلقوا إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر التلقيح المضاد لكورونا في اطار اليوم الخامس للتلقيح المكثف.

ولفتت قزارة الى أن الملقحين الى حدود الثالثة بعد الظهر ضمن اليوم المفتوح الخامس للتلقيح المكثف يتوزعون الى 298 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية و35 ألف شخص الجرعة الأولى.

وأفادت ان هؤلاء الملقحين يمثلون حوالي 60 بالمائة من اجمالي 530 ألف شخص من المدعوين المعنيين بالتلقيح في يوم التلقيح المكثف الخامس.

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