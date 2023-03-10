أحمد بن مولاهم مديرا عاما بالنيابة لتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي

تقرر تكليف أحمد بن مولاهم، مديرا عاما بالنيابة بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي، خلفا للمنذر الأكحل، وذلك على إثر انعقاد مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي على الساعة التاسعة صباحا بتاريخ 9 مارس 2023، وفق ما تم نشره على الموقع الرسمي للبنك.
وكان المجلس قد قرر خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الفارط ، تعيين قيس الرواتبي مسيرا لشركة الوساطة بالبورصة بصفة ممثل دائم للشركة العامة للدراسات والأشغال.
كلمات البحث :أحمد بن مولاهم;البنك الوطني الفلاحي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.