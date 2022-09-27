أحمد شفطر: سأترشّح للانتخابات التشريعية

أعلن عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية أحمد شفطر في حوار مع جريدة الشارع المغاربي الصادرة اليوم الثلاثاء، أنه قرر الترشح للانتخابات التشريعية عن مدينة جرجيس مرحبا بالقانون الانتخابي، ومعتبرا أنه اليوم أمام مسؤولية كبرى.

وقال شفطر إن عملية البناء ستتم داخل الغرف البرلمانية وأنه سيتمكن من داخل المؤسسة التشريعية من خدمة ما اعتبره مشروع البناء القاعدي

كما نفى المتحدث أن يكون قد استشار الرئيس في ترشحه، مشددا على أن القانون الانتخابي ليس اقصائيا وسيمكن العديد من الأطراف من الدخول للحياة السياسية، معتبرا أن منظومة الأحزاب انتهت .

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