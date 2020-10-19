أدّت لوفاة 4 أشخاص: فتح تحقيق في اصطدام عربة ثلاثيّة العجلات بقطار نقل الفسفاط

جدّ مساء اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، على الساعة الرابعة و النصف حادث اصطدام قطار نقل الفسفاط و عربة ثلاثيّة العجلات إثر توقّفها الفجئي أثناء مرورها على سكّة الخطّ عدد 13 على مستوى محطّتي العقيلة و الشارية، ممّا أدّى إلى وفاة أربعة أشخاص و جرح أربعة آخرين.

وأعربت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن أسفها لوقوع هذا الحادث و ما خلّفه من خسائر بشريّة، معلنة فتح تحقيق للغرض لمعرفة ملابسات الحادث و أسبابه وتحديد المسؤوليات.

كما جدّدت الشركة دعوتها إلى كلّ مستعملي الطّريق من مترجّلين و سائقي مختلف وسائل النّقل إلى ضرورة الحذر و مزيد الانتباه و التريّث قبل عبور السكّة و احترام المسالك المخصصة لذلك و الإشارات بجميع أنواعها.

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