أردوغان: بحثنا مع تونس الخطوات التي سنتّبعها معا لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد الرئيس التركي « رجب طيب أردوغان » في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الجمهورية « قيس سعيد » اليوم الأربعاء، أنه بحث مع الجانب التونسي الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها والتعاون الذي يمكن القيام به لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية.

وأوضح « أردوغان » بأن التطورات السلبية في ليبيا لا تؤثر عليها فقط، بل على دول الجوار ككل وعلى رأسها تونس.

وعبّر « أردوغان » عن ثقته بأنه سيكون لتونس إسهامات قيمّة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا.

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