أردوغان عن إيقاف الغنوشي: سننقل مخاوفنا للسلطات في تونس

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة أجرتها قناة « تي آر تي TRT » التركية مساء الثلاثاء، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال أردوغان: « الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسبا ».

وكانت فرقة أمنية قد قامت مساء الاثنين، بمداهمة منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وايقافه عقب تصريحات تحريضية أدلى بها، وتأكيد مصدر مسؤول من وزارة الداخلية.

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