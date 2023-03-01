أريانة: الكشف عن مصنع للأدوية غير مرخص له وحجز كمية منها

أصدر المتحدث الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني بلاغا توضيحيا في متابعة لكشف مصنع معد لصنع الأدوية بدون رخصة من طرف فرقة مراقبة المتفجرات و المواد الخطرة بمنطقة الحرس الوطني بأريانة إقليم أريانة يوم 27 فيفري 2023 و الإحتفاظ بصاحبه و حجز كمية من الأدوية و المواد الأولية .

وأكد البلاغ أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة و بمزيد التحري تم التعرف على المزود الرئيسي للمادة الأولية حيث تمكنت يوم 28 فيفري 2023 دورية تابعة لذات الوحدة معززة بدورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة من مداهمة المصنع التابع للمزود و الكائن بجهة سكرة ليتبين أنه مستودع عشوائي لخزن المواد الخطرة بصفة غير قانونية و حجز داخله كمية من مادة الغليسيرين و بسماع صاحبه إعترف بما نسب إليه و أنه يقوم ببيع المواد الخطرة بدون ترخيص فيما تبين و انه إقتنى كمية من المادة المذكورة من شخص بجهة حي المنصورة أريانة الشمالية و بمداهمة محله تم حجز كمية اخرى من مادة الغليسيرين .

وأذنت النيابة العمومية بإستشارتها بالإحتفاظ بهما و إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

كلمات البحث :أدوية;أريانة;مصنع