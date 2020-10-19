أريانة: تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بأريانة اليوم الاثنين، أن الولاية سجّلت خلال الـ3 أيام الأخيرة الفارطة (من 16 الى 18 أكتوبر الجاري)، 175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس « كورونا » المستجد، في حصيلة هي الأعلى منذ انتشار الجائحة، ليرتفع عدد الإصابات بالجهة إلى نحو 1621 إصابة، منها 1552 إصابة محلية و69 إصابة مستوردة.

وكشف التقرير الصادر عن إدارة الصحة الجهوية، أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع بالجهة، إلى نحو 41 حالة وفاة، منها 36 حالة وفاة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود موفى شهر جوان الفارط، فيما شهد شهر أكتوبر الحالي، أعلى نسبة وفيات بالفيروس بتسجيل 20 حالة وفاة.

وتوزعت الإصابات بهذا الفيروس بولاية أريانة، بين الإناث بنحو 870 إصابة، والذكور بـ751 إصابة، علما وأن عدد الإصابات في صفوف الذكور، تجاوزت خلال الشهر الجاري ولاول مرة، الاصابات المسجّلة في صفوف الاناث لتصل إلى نحو 382 إصابة مقابل 342 اصابة لدى جنس الاناث.

كما أشار التقرير الذي تحصلت عليه وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن الجهة سجّلت نحو 1212 حالة شفاء تام من الفيروس، فيما استقر عدد المقيمين بالمستشفى في حدود 04 حالات تخضع جميعها للمراقبة الطبية الدقيقة.

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