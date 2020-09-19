أريانة: حجز كتب ذو قيمة تاريخية وأثرية هامة

داهم فريق تابع للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية منزلا بجهة أريانة وإلقاء القبض على شخصين بحوزتهما كتب ذو قيمة تاريخية تخص الديانة اليهودية، وذلك بناء على معلومات وبعد استشارة النيابة العمومية.

واعترف الموقوفان بالتحري معهما أن أحدهما أنه كان ينوي التفريط فيها بالبيع لشريكة مقابل مبلغ مالي قدره 700 الف دينار، وبعرضها على خبير من المعهد الوطني للتراث أكد قيمة الكتب المحجوزة التاريخية والأثرية.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالإحتفاظ بهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شانهما.

كلمات البحث :أريانة;كتب أثرية