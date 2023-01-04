أريانة: حجز 1 طنا من السكر كان ينوي صاحبها المضاربة فيها

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بأريانة، اليوم الأربعاء 04 جانفي 2023، بالاشتراك مع مصالح الحرس الوطني بحي التضامن إثر عملية مراقبة على الطرقات من حجز 1 طنا من مادة السكر السائب المدعم على متن سيارة خاصة كان ينوي صاحبها المضاربة فيها من خلال توزيعها خارج المسالك القانونية .

وبعد استشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمخالف وتحرير محضر ضده من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالإضافة إلى توجيه المحجوز نحو مسالك التوزيع المنظمة بالجهة واستكمال بقية الإجراءات القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

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