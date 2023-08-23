أريانة: حجز 22 قنطارًا من الفارينة المدعمة

تمكّن فريق المراقبة المشترك بولاية أريانة (متكون من أعوان المراقبة الاقتصادية، و مصالح الحرس البلدي و الأمن العمومي للحرس الوطني) اليوم الأربعاء 23 أوت 2023، من ضبط مخبزة مصنفة بحي التضامن، بصدد صنع خبز رفيع باستعمال الفارينة المدعمة، وفق بلاغ لوزارة التجارة.

وتم تبعا لذلك تحرير محضر ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وحجز 22 قنطارا من الفارينة المدعمة، بالإضافة إلى تسليط العقوبات الإدارية المستوجبة في الغرض، وفق نص البلاغ.

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