أريانة: 18 حالة وفاة و205 اصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بأريانة اليوم الخميس، أنه تمّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 18 حالة وفاة و205 إصابات جديدة بفيروس « كورونا » المستجد ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة بالجهة الى نحو 3294 اصابة منها 3221 اصابة محلية، و73 اصابة مستوردة وذلك منذ انتشار الجائحة، فيما بلغ عدد الوفايات 110 حالة إلى حد اليوم .

وقد توزعت الاصابات بين الاناث بـ1724 اصابة، والذكور بـ1570 اصابة اما عدد حالات الشفاء التام من الفيروس فبلغ 2408 حالات.

كما سجلت الجهة منذ فتح الحدود موفى شهر جوان المنقضي 3195 اصابة مؤكدة، منها 3156 اصابة محلية، و39 اصابة مستوردة، في حين تم تسجيل 105 حالات وفاة و2314 حالة شفاء تام، حسب التقرير ذاته.

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