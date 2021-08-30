أسامة الخليفي: نبيل القروي يفكر جديا في طلب اللجوء السياسي بالجزائر

أكد النائب المجمد أسامة الخليفي في تصريح لقناة فرانس 24 اليوم الاثنين، أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يفكر جدّيا في طلب اللجوء السياسي بالجزائر.

وأشار الخليفي إلى أنه لم يمثل اليوم أمام القضاء الجزائري، خلافا لما تمّ ترويجه، مضيفا أنّه سيمثل أمام محكمة جزائرية بعد 3 أيام.

واعتبر الخليفي أن ما يقع اليوم في تونس يجعل كل إنسان عاقل يفكر في شراء حريته، مشيرا إلى أنه يتم منع عدد من رجال الأعمال والسياسيين، من السفر دون أمر قضائي ودون أحكام قضائية وهو ما يبعث على الريبة، وفق قوله.

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