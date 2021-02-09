أسامة الصغيّر: محكمة إيطالية ألزمت شركة النفايات باسترجاعها من تونس

أعلن أسامة الصغير النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو لجنة النظام الداخلي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، أن محكمة ايطالية أصدرت حكما يُلزم الشركة التي صدّرت النفايات الى تونس باسترجاعها.

واعتبر الصغيّر أن القرار ناتج عن تضافر جهود عدد كبير من النواب بمجلس الشعب من مختلف الكتل، فضلا عن مجهودات المجتمع المدني بايطاليا وقوف الحكومة الايطالية الى جانب تونس ضد تصدير النفايات المنزلية في مخالفة واضحة للقانون الدولي .

ودعا أسامة الصغير إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في هذا الملف.

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