أسامة عويدات: الدعوة لجلسة عامة للبرلمان هدفها تفكيك الدولة عبر شرعيات مختلفة

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، في حديث لوكالة الأناضول التركية اليوم الأربعاء، أن « الدعوات لعودة عمل البرلمان وانعقاد جلساته أمر غير قانوني وانتهى مع تاريخ 25 جويلية 2021″.

وقال عويدات إن « ما قام به رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعقد اجتماع لمكتب مجلس البرلمان والدعوة لجلسة عامة اليوم هو دعوة لتفكيك الدولة عبر شرعيات مختلفة وهي شرعية البرلمان وشرعية الرئيس.

وأضاف عويدات: « حركة الشعب تلقت دعوة لحضور جلسة البرلمان، ونحن نرفض ذلك.. فرض وحدة الدولة هو مطلبنا من الرئيس، حيث لا شرعية للبرلمان، وللدولة قانون يحكمها ».

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب على أنه لا يرغب أن تتحول تونس إلى دولة خاصة بأشخاص بعينهم عبر دعوات تخريبية ستتسبب في تفكيك وحدة الدولة.

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