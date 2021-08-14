أسباب لوجيستية وراء توجيه مدعوّين للتلقيح إلى مراكز بعيدة عن مقر سكناهم

أرجع مدير مركز الاعلامية بوزارة الصحة لطفي العلاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا اليوم السبت 14 أوت 2021، أن دعوة عدد من الطلبة والتلاميذ إلى مراكز للتلقيح تكون أحيانا مجاورة للمراكز التي اختاروها وبعيدة عن مقر سكناهم يرجع بالأساس إلى أسباب لوجيستية تهم سلامة عملية التطعيم.

وذكر العلاني بأن توجيه إرساليات عبر منظومة ايفاكس إلى عدد من الطلبة والتلاميذ تدعوهم إلى الالتحاق بمراكز التلقيح لتلقي التطعيم غدا الأحد بغير المراكز التي سجلوا فيها يرتبط أساسا بتوفر سلسلة للتبريد الخاصة بلقاح جونسون آند جونسون عند مستوى 20 درجة.

كما بيّن العلاني أن توزيع هذا التطعيم على مراكز التلقيح المكثف استند إلى هذا المعيار، لافتا إلى أن محدودية الكميات من اللقاح المذكور فرضت توزيعها على بعض المراكز دون غيرها بما يتيح توفرها للطلبة والتلاميذ.

وأكد المتحدث بأن توفر مجانية النقل العمومي إلى مراكز التطعيم من خلال وضع أسطول هام من وسائل النقل على ذمة المواطنين المقبلين على التلقيح يوم غدا الأحد يمكن ان يسهل تنقل الطلبة والتلاميذ إلى مراكز التطعيم للمدعوين إليها.

كلمات البحث :أسباب لوجيستية;تلقيح;مراكز