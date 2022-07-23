أستراليا: انطلاق عملية التصويت في استفتاء 2022

اخر تحديث : 23/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

استفتاء

انطلقت مساء اليوم الجمعة في مدينة سيدني (استراليا)، أول عملية اقتراع لأول ناخب في الاستفتاء على الدستور الجديد، حسب شريط فيديو نشرته الهئية العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
وسيتواصل تصويت التونسيين بالخارج على مشروع الدستور الجديد طيلة 3 أيام، وهي 23 و24 و25 جويلية الجاري، من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، وفق التوقيت المحلي لبلد التصويت، وفق ما ذكره أمس رئيس هيئة الانتخابات.
ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج.

وسيتم الإعلان عن النتائج في 26 جويلية، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم.


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