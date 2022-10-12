أسعار العمرة ستبدأ من 3500 دينار وقد تتجاوز 6000 دينار

أعلن أحمد بالطيب رئيس الجامعة العامة لوكالات الأسفار في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، أن تسعيرة العمرة ستبدأ من 3500 دينار تقريبا ومن الممكن ان تتجاوز الـ6000 دينار.
وحذر بالطيب، في تدخل هاتفي للماتينال اليوم الاربعاء، ممّا أسماه السوق الموازية في مجال العمرة، داعيا البنك المركزي الى تسهيل الاجراءات بالنسبة لوكالات الاسفار، لتفادي الرحلات العشوائية.
وتوقع بالطيف اقبلا هاما على العمرة نظرا لما تتم ملاحظته من رحلات غير منتظمة نحو البقاع المقدسة.
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