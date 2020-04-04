أصحاب البطاقات الاجتماعية يمكنهم سحب الأموال من أي موزّع مالي للأوراق النقديّة

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أنه يمكن للعائلات المعوزة، التي حصلت بصفة مجانية على بطاقة الدفع الإلكتروني « البطاقة الاجتماعية » لاستخلاص حوالاتهم، سحب أموالهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية لكافة البنوك أو الموزعات التابعة للبريد.

وأوضحت الوزارة أنّه يمكن القيام بعمليّة السحب خلال كامل أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، مع الإشارة إلى أن السحب يكون مجانيا ودون معاليم خدمات مهما كان البنك المسحوب منه.

وفي ما يتعلق بالعائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة (بطاقة علاج صفراء) فقد أفادت الوزارة بأنّه يتعين عليها التقيّد بتواريخ التسليم المعلنة، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الخدمة الهاتفية، التي يوفرها مختلف مشغلي شبكات الاتصالات بصفة مجانية (*1017*رقم بطاقة تعريف الوطنية#)، وفي كل الحالات ليس قبل ذلك الموعد.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين سحب مختلف المنح المذكورة بداية من التاريخ المصرح به لكل منهم، وأنها تبقى على ذمتهم إلى غاية يوم 30 جوان 2020، وذلك تفاديا لمخالفة الحجر الصحي العام أو التعرض لمخاطر العدوى عبر الازدحام والتدافع وأكّدت الوزارة أن هذا الاجراء يأتي في إطار الحرص على تمكين المواطنين من المساعدات الاستثنائية، التي أقرتها الحكومة للحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، وبغاية الحفاظ على سلامة المواطنين والأعوان العاملين بمكاتب البريد المكلفين بتوزيع هذه المساعدات.. ودعت الوزارة في هذا الصدد بضرورة التقيّد بالاجراءات المتخذة.

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