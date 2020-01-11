أصيبوا خلال إخماد حريق: وزير الداخلية يعود رتباء الحماية المدنية

تحول وزير الداخلية هشام الفراتي يوم أمس الجمعة 10 جانفي 2020، إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لزيارة الملازم « فوزي الخصخوصي » .

كما تحول اليوم السبت 11 جانفي 2020 إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى لزيارة كل من الوكيل « ناجح بن جدّو » والوكيل « سمير السّويسي » والعريف أوّل « عمران الخليفي » والعريف « جهاد الزّعبي » للإطمئنان على صحتهم وسير علاجهم متوليا الرفع من معنوياتهم وشكرهم على مجهوداتهم المبذولة متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الحالة الصحية للرتباء التابعين للديوان الوطني للحماية المدنية الذين تعرضوا لإصابات أثناء تدخلهم لإخماد حريق بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد يوم الخميس 09 جانفي 2020.

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