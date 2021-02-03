أصيب مؤخرا في انفجار لغم: استشهاد عسكري خامس

توفي اليوم الأربعاء، عسكري كان أصيب بمرتفعات ولاية الكاف، يوم 14 جانفي المنقضي على مستوى الساق إثر انفجار لغم تقليدي الصنع.

وكشف الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، محمد زكري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن الجندي توفي بالمستشفى العسكري بالعاصمة، عقب تدهور صحته.

وكان هذا العسكري أصيب أثناء تنفيذ مهمة عملياتية بالمنطقة، وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقي العلاج، وكانت حالته الصحية آنذاك مستقرة.

وللتذكير فقد استُشهد 4 عسكريين صباح اليوم، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للثكنة العسكرية بسبيطلة، كانت بصدد تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية للبلاد، لملاحقة عناصر إرهابية.

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