أطباء الصحة العمومية ينفذون إضرابا وطنيا بـ4 أيام

يُنفّذ اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، إضرابا وطنيا خلال أيام 01 و02 و03 و04 ديسمبر 2020.

ويشمل الإضراب الوطني كل العيادات الخارجية وكل الأقسام الداخلية ما عدى أقسام تصفية الدم والإنعاش وكذلك كل نشاط في مسار كوفيد 19 بدءا بأخذ العينات إلى المناوبة في أقسام كوفيد 19.

وأرجع اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية قرار الإضراب عن العمل إلى ما اعتبره »دخولا بقوة وإرادة لتفعيل الأمر 341 اللادستوري واللاقانوني وبسبب رفض الحكومة مطلب أغلب الأطباء العامين بالمرور الآلي إلى طبيب مختص في طب العائلة متعللين بتفاسير غير مقنعة وبعد ضرب التعددية النقابية ».

وفي المقابل، عبر اتحاد الأطباء عن استعداده لأي تفاوض لايجاد حلول في حوار شفاف ومتكافئ.

وكشف الاتحاد في بيان له، أنه بالنسبة لمرضى كوفيد-19 عند تجاوز الساعة دون تحسن بالأكسجين في أقسام الاستعجالي، لا بدّ أن يتم إيداع المريض في قسم اختصاص وتحت إشراف طبيب مختص.

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