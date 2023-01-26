أطباء تصفية الدم يُهددون بالإضراب العام

دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في بيان لها يوم الأربعاء، أطباء تصفية الدم لحمل الشارة الحمراء أثناء العمل لمدة 10 أيام، مهددة بالإضراب عن العمل في كافة مصحات تصفية الدم بالجمهورية التونسية في صورة تواصل تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم .

وتُطالب النقابة سلطة الإشراف بالترفيع في أتعاب طبيب تصفية الدم بداية من غرة جانفي الجاري (من 9 د إلى 15 د للحصة الواحدة) وتعيين رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص أو من يُمثله عضوا قارا باللجنة التي تم تشكيلها صلب وزارة الشؤون الاجتماعية لتقييم التكلفة الفعلية لحصة تصفية الدم .

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