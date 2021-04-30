أعدته خبرات تونسية: فضاء افتراضي في شكل منتدى تقني حديث للحوار الوطني

تُمثل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي قدّمها وزير المالية السابق محمد نزار يعيش مؤخرا، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وتم تقديمها للعديد من القيادات من أغلب العائلات السياسية والفكرية، وسيلة تقنية متميزة وحديثة للحوار الوطني الذي بادرت به المنظمة الشغيلة ولقي دعم عدد كبير من الاحزاب والمنظمات و المجتمع المدني.

وتتمثل المنظومة في فضاء افتراضي في شكل منتدى رقمي للحوار والنقاش يتضمن المخرجات والحلول ويمكن لجميع التونسيين الدخول فيه والمشاركة به .

وقد تم انجاز المنظومة من طرف مؤسستين تونسيتين Millesima Events و Access Content Agency تطوعا و من أجل وطنهم، وفق ما أكده وزير المالية السابق نزار يعيش في تدوينة على Linkedin .

كما ساهمت المؤسستان مع العشرات من الخبرات التي تطوعت في إنجاز مشروع ميثاق وطني للإنقاذ والإصلاح يضم 500 مقترح و مبادرة تتضمن 25 محورا استراتيجيا يمكن تداولها في هذه المنظومة لتطويرها.

وأعرب الوزير عن قناعته الكبيرة بأنه رغم التعطيلات التي حدثت في انطلاق الحوار الوطني، فإنه يبقى الطريق الأسلم للخروج من هذه الأزمات، مع ضرورة أن تعلو خدمة الوطن على جميع الحسابات السياسية الضيقة.

كما أضاف الوزير : « عندما تلتقي و تأخذ الخبرات التونسية بالمبادرة، بهذه الروح الإيجابية و بحب هذا الوطن فإن النتيجة لا تكون إلا إيجابية.. كل من موقعه يحاول تقديم الإضافة. هذه تونس التي نحبها ! » .

https://bit.ly/2RaTZVE

ومضة للتعريف بالمنتدى الرقمي الحديث

كلمات البحث :حوار وطني;خبرات;فضاء افتراضي