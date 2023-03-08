أعضاء من الهايكا يلتقون بعبير موسي

استقبل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري صالح السرسي وهشام السنوسي والحبيب بلعيد اليوم الأربعاء 08 مارس 2023، بمقر الهيئة، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مرفوقة بكل من مختار البرتاجي و صلاح الدين الدريدي، وذلك بعد طلب تقدّمت به للقاء أعضاء مجلس الهيئة.

وبعد الاستماع لها أشارت إلى الحملات الإعلامية ضدّها وما تتعرّض له لا فقط كأمينة عامة للحزب الدستوري الحر ولكن أيضا كإمرأة من تنمّر وتشويه تجاوز المس من صورتها ليطال حياتها الشخصية.

وإثر ذلك، أبرز أعضاء المجلس لرئيسة الحزب الدستوري الحر القواعد المعتمدة في رصد وتعديل المضامين الإعلامية السمعية والبصرية مؤكّدين رفضهم لكل ما من شأنه المس من الحياة الخاصة للأشخاص وأنّ ملاحظاتها في الغرض ستحال على المرصد التابع للهيئة للتأكّد منها. وفي هذا الإطار تمّ التأكيد على أنّ الهيئة تعمل في إطار الاستقلالية والشفافية التامتين.

وعلى هامش هذا اللقاء، تمّ تبادل وجهات النظر حول واقع القطاع السمعي البصري وما يتطلّبه من مجهود لضمان تنظيمه وتعدديته وتنوعه في كنف احترام قواعد وأخلاقيّات المهنة الصحفية، وضمان حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية.

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