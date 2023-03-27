أعضاء من جبهة الخلاص يدخلون في اعتصام مفتوح

اخر تحديث : 27/03/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

جبهة الخلاص الوطني

أعلنت جبهة الخلاص الوطني، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، عن دخول 10 أعضاء من الجبهة وبعض من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، في اعتصام مفتوح بمقر حراك تونس الارادة انطلاقا من بعد ظهر اليوم.

وقال رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي إنه لن يتم رفع الاعتصام إلا إذا تمت الاستجابة لمطلبيْن رئيسييْن يتمثّلان في مطالبة النيابة العمومية بإبلاغ الرأي العام بحقيقة القضية واعتبار الموقوفين سجناء سياسيين على اعتبار ايقافهم بصفتهم السياسية ومعارضتهم للسلطة القائمة.


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