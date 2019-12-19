أعلاها بالقصرين: كميات الأمطار المسجلة بـ16 ولاية

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس، كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر من الساعة السابعة صباحا ليوم الأربعاء 18 إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 .
وفيما يلي الكميات المسجلة بعدد من الولايات:
ولاية تونس
من 4 إلى 8
ولاية بن عروس
بين 3 و 16
ولاية أريانة
بين 5 و 40
ولاية منوبة
من 3 إلى 27
ولاية بنزرت
من 8 إلى 35
ولاية نابل
من 2 إلى 18
ولاية زغوان
من 6 إلى 22
ولاية باجة
من 6 إلى 19
ولاية جندوبة
من 14 إلى 22
ولاية الكاف
من 1 إلى 33
ولاية سليانة
من 7 إلى 18
ولاية سوسة
من 1 إلى 26
ولاية المنستير
من 1 إلى 2
ولاية القيروان
من 1 إلى 19
ولاية سيدي بوزيد
من 1 إلى 2
ولاية القصرين
من 2 إلى 42.
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