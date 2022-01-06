أعوان البريد في إضراب يومي 19 و20 جانفي 2022

يدخل أعوان البريد التونسي يومي 19 و20 جانفي الجاري، في إضراب عن العمل، بدعوة من الجامعة العامة للبريد.

وبينت الجامعة في بيان لها، بأن الأعوان سيحملون الشارة الحمراء إلى حدود موعد الإضراب مع الإحتجاج يومي الإثنين 10 جانفي والجمعة 14 جانفي بساعتين في كافة هياكل البريد التونسي وتنظيم تجمعات بكافة مواقع العمل.

ويطالب الأعوان بنظام أساسي يضمن الحد الأدنى من الحقوق المادية والإجتماعية والقانونية والترتيبية.

واتهمت الجامعة سلطة الإشراف بالتفنن في رفض مطالب الأعوان، معتبرا أن الإدارة العامة للبريد تحولت إلى جهاز تنفيذي ضعيف.

وقال الهيكل النقابي إن مؤسسة البريد التونسي تعاني من ضعف المنافسة بحرمانها من كل وسائل العمل والانتدابات وتدمير هياكلها مقابل صمت الوزارة.

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