أعوان «الستاغ» في إضراب عام اليوم وغدًا

يدخل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز « الستاغ » في إضراب عن العمل اليوم الأربعاء وغدا الخميس 23 و24 مارس 2022، بدعوة من الجامعة العامة للكهرباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وعبّر الطرف النقابي خلال هذه الجلسة عن تنديده بتجاهل سلطة الإشراف للمطالب الواردة ببرقية التنبيه بإضراب الصادرة يوم 31 جانفي 2022، كما حملت رئاسة الحكومة مسؤولية توتر المناخ الاجتماعي داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز « الستاغ » وفق ما ورد في محضر الجلسة التي نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وتتمثل مطالب أعوان الستاغ في الصرف الفوري لمنحة الاقتصاد والتصرف ومراجعة معايير احتسابها، والتسريع في فتح باب المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي على أن تكون قطاعية.

كما تمت المطالبة بسحب قانون 2019 المتعلق بتحفيز الاستثمار وخاصة الفصول المنقحة لقانون 2015، للطاقات المتجددة مع التمسك بعدم ربط المحطات الخاصة بانتاج الكهرباء بالمحطات الكهربائية.

وطالب نقابيو الكهرباء والغاز أيضا بتفعيل التدرج الآلي بتنفيل عدد سنوات الأقدمية بعدد الدرجات، إضافة إلى تفعيل النقاط العالقة في المفاوضات الترتيبية في أجل أقصاه مارس 2022، وذلك بتعميم منحة الخطر وسحبها على كل الأعوان دون استثناء وتفعيل منحة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والكشف عن اختلاس الطاقة.

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