أعوان بلدية تونس يقومون بتنظيف آثار تشويه ساحة إبن خلدون

قام أعوان بلدية تونس مساء اليوم السبت، بتنظيف ساحة إبن خلدون وإزالة جميع مظاهر التشويه التي طالت النصب التذكاري .

وجاءت عملية التنظيف على إثر قيام عدد من المحتجين اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، بتشويه النصب التذكاري للعلامة ابن خلدون وذلك بكتابة شعارات ورسومات على التمثال وباقي مكونات الساحة التي تم الإنتهاء من تهيئتها قبل يومين.

ودعت بلدية تونس الجميع المحافظة على جميع الفضاءات العمومية.

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