أفاق تونس يُقرر المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ «لا»

أعلن حزب أفاق تونس في بيان له اليوم الاثنين، عن قراره المشاركة في استفتاء 25 جويلية 2022 تحت شعار « لا لمشروع قيس سعيّد » .

وكشف الحزب أن تاريخ 25 جويلية المقبل ليس بتاريخ للمصادقة على دستور جديد للجمهورية التونسية، إنما هو مبايعة ومناشدة لقيس سعيد.

كما اعتبر الحزب أن قيس سعيّد اختار لتونس و شعبها طريقا محفوفا بالمخاطر غير محسوب العواقب يدفع بتونس نحو المجهول.

من جهتها، اعتبرت قيادية الحزب ريم محجوب بأن مقاطعة الاستفتاء ستزيد من تعزيز مشروع قيس سعيد، لذلك تم إتخاذ قرار المشاركة في الاستفتاء.

كلمات البحث :أفاق تونس;استفتاء;تصويت