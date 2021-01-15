أقل من 4 أيام على رفع التجميد عن أموال بن علي وأقاربه في سويسرا

أكدت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن أقل من 4 أيام فقط تفصلنا عن آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي و أقاربه في سويسر، وبانقضاء هذه الآجال ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هاذه الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق.

وذكّرت منظمة أنا يقظ بدعوتها للحكومة ورئاسة الجمهورية إلى:

*محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة

*التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 منتصف الليل وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد

*التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات و الأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011

*التعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة

*تقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والتي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

كلمات البحث :أموال;التجميد;بن علي