أكثر من مليون إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 1 مارس 2022، تسجيل 1077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للإصابات المعلنة إلى مليون و518 إصابة.

كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل 9 حالات وفاة مصرح بها أوليا ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء كورونا الى 27857 وفاة.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 20.71 بالمائة من مجموع 5202 تحليلا مخبريا تم إنجازه في اليوم ذاته.

ويتم حاليا التكفل بـ 839 مصابا بالوباء في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 177 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 48 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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