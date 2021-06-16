أكثر من 146 ألف مترشح يجتازون اليوم مناظرة البكالوريا

يجتاز 146129 مترشحا امتحانات الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا بداية من اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 وإلى غاية 23 من الشهر نفسه.

وتحتل شعبة الاقتصاد والتصرف المرتبة الأولى في عدد المترشحين حيث بلغ عددهم 47 ألف مترشح تليه شعبة العلوم التجريبية بـ 32 ألف مترشح وتأتي شعبة الآداب في المرتبة الثالثة بـ 27 ألف و 500 مترشح في حين أقل شعبة هي شعبة الرياضة 1370 مترشحا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 04 جويلية 2021.

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