أكثر من 15 وفاة بفيروس كورونا تم تسجيلها اليوم بتونس

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في كلمة له بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 15 وفاة بفيروس كورونا اليوم بتونس، مؤكدا أن الوضع دقيق وأن تونس تعيش في منعرج.

وقال الوزير إن هناك 375 مصابا يقيمون في المستشفيات بينهم 107 حالات في أقستم الإنعاش و 42 يستوجبون أجهزة تنفس اصطناعي.

وشدد الوزير على أن تونس تعيش في مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس، معتبرا أن من يلتزم بالبقاء في المنزل ليس بمنأى عن الإصابة بكورونا.

كما أشار الوزير إلى أنه لم يعد الحل الأمثل لمنع انتشار فيروس كورونا فرض حجر صحي شامل بالقواعد التي تم فرضها سابقا.

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