أكثر من 157 ألف مُتعافٍ من كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الجملي للمتعافين من فيروس كورونا في تونس إلى 157446 شخصا بعد تسجيل 1286 حالة شفاء جديدة بتاريخ 30 جانفي 2021.

وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الأحد، تسجيل 74 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6754 وفاة، منذ مارس الماضي.

كما تم تسجيل 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 6455 تحليلا مخبريا.

ويتم حاليا التكفل بـ2118 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 422 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 148 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

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