17 ألف وفاة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء الخميس، أنه تم بتاريخ 14 جويلية 2021، تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 17009 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 7878 حالة إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 26061 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 526487 شخصا.

وبلغت نسبة إيجابية التحاليل اليومية 30.23 بالمائة.

كما تم في التاريخ نفسه، تسجيل 6486 حالة شفاء ليرتفع العدد الجملي للمتعافين من الفيروس إلى 419641 شخصا.

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