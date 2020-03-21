أكثر من 27 مليار المبالغ المجمعة في التليتون

بلغ حجم التبرعات المجمعة في التليتون المخصص لفائدة الصندوق 1818 لمقاومة وباء « كورونا » المستجد إلى حدود منتصف ليلة أمس، أكثر من 27 مليار .

المبلغ المتحصل عليه عن طريق الحساب الجاري: 4094088

المبلغ المتحصل عليه عبر الإرساليات: 2060389

الوعود: 21000900

وكانت وزارة الماليّة قد وضعت على ذمّة المواطنين والمؤسسات من أجل التبرع لـ صندوق مقاومة وباء الكورونا والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية الوسائل التالية :

• تحويل المبلغ المتبرع به على الحساب البريدي رقم 1818 أو إيداع التبرع بمكاتب البريد على كافة تراب الجمهورية.

• إرسال ارسالية قصيرة على الرقم 1818

• عبر منظومة USSD إرسال *1818*المبلغ بالمليمات# مثال: *1818*5000# ويعني تبرّع بقيمة 5 دنانير.

• بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم التبرّع بواسطة تحويل بنكي لفائدة حساب الصندوق المودع بالبريد التونسي تحت رقم RIB: 17000000000000181817

كلمات البحث :التليتون;مبلغ