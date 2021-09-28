أكثر من 3000 تونسي مهددون بالترحيل من فرنسا

كشف تقرير نشرته وكالة « فرانس براس » أنّ عدد التونسيين المهددين بالترحيل عن فرنسا إلى بلادهم يبلغ 3424 شخصا، أي بزيادة تقدر بـ43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت السلطات الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلي أراضيها لمواطني المغرب والجزائر وتونس بسبب بطء هذه الدول في استقبال المهاجرين الوافدين منها المبعدين عن فرنسا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن القرار بشأن التأشيرات عقابي ويهدف تحديدا إلى حث الدول المعنية على تغيير سياستها والموافقة على إصدار تصاريح المرور القنصلية الذي يعني ترحيل المعنيين إلى تونس.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال عن رغبة فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.

ووفق « فرانس براس » أصدرت تونس 153 جواز مرور قنصلي هذا العام أي بنسبة تعاون تقدر بـ23 بالمائة فقط.

كلمات البحث :ترحيل;تونسي;فرنسا