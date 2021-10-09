أكثر من 4 ملايين تونسي استكملوا التلقيح ضدّ كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أن العدد الجملي للتونسيين الذين استكملوا التلقيح ضدّ فيروس كورونا بلغ إلى حدود 8 أكتوبر 2021، 4 ملايين و14 ألف و524 شخصا، يتوزعون بين 3.147.947 ممن تلقوا جرعتين و368.42 تلقوا جرعة واحدة و498.153 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة.

وكشفت الوزارة بأن 100091 شخصا تخلفوا عن التلقيح يوم 8 أكتوبر الجاري، فيما تلقى 36441 شخصا التلقيح من جملة 136532 شخصا.

ودعت الوزارة ‏‏ كافة المواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض .

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