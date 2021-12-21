أكثر من 5.5 ملايين شخص استكملوا التلقيح ضد كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضدّ كوفيد-19 إلى حدود يوم 20 سبتمبر 2021 إلى 5 ملايين و521 ألف شخص.

وكشفت الوزارة بأن 57173 شخصا تلقوا التلقيح يوم أمس، 23102 منهم الجرعة الأولى و12969 الجرعة الثانية و20973 تلقوا الجرعة الثالثة، فيما تلقى 129 شخصا جرعة السفر.

وبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح إلى حدود التاريخ ذاته، 11 مليون و384 ألف و958 تلقيحا.

كما ارتفع عدد المسجلين في منظومة evax إلى 7 ملايين و340 ألف و776 شخص.

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