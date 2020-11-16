أكثر من 80 ألف إصابة بفيروس كورونا في تونس

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 80404 شخصا، وذلك بعد تسجيل 1065 حالة جديدة بتاريخ 14 نوفمبر 2020، وذلك حسب آخر بلاغ محيّن لوزارة الصحة صادر يوم أمس الأحد.

كما ارتفع العدد الجملي للمتعافين من الفيروس إلى 54362 متعافٍ، فيما بلغ عدد الوفيات 2345 حالة وفاة بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة و44 وفاة مبلغ عنها في اليوم نفسه مسجلة في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 13 نوفمبر الجاري.

ويُشار إلى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات حاليا يبلغ 1484 شخصا، فيما يقيم 282 شخصا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين الخاص والعمومي، و143 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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