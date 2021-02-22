ألفة الحامدي: الحكومة حاولت اعتقالي ولم أقع في هذا الكمين

أكدت الرئيسة المديرة العامة المقالة لشركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أنها ستُعلن اليوم في ندوة صحفية على الساعة الثامنة صباحا عن برنامج إنقاذ الغزالة و جاء هذا القرار بعد ان رفضت الحكومة الحالية على لسان وزير المالية الحالي مبدأ إنقاذ الغزالة بتعلّة أن الدولة شريك في شركة نوفال آر )Nouvelair) و لا وجوب لانقاذ الخطوط التونسية .

واعتبر الحامدي ذلك ضربًا لرمز و مقوم من مقوّمات السيادة الوطنية.

وكتبت الحامدي في نص التدوينة:

« في طريقي إلى مقر الخطوط التونسية على الساعة السابعة صباحا، بعد أن اتصلتُ بوزير النقل لأعلم صحة إقالتي من عدمها، اكّد لي وزير النقل هذا الصباح انني لازلت ر م ع و لي ان اواصل مهامي، و في الاثناء حاولت هذه الحكومة اعتقالي لولا الشرفاء في داخل الخطوط التونسية و الأمنيين الذين نبهوني لذلك عبر الهاتف و لم اقع في هذا الكمين » .

ونددت الحامدي بكل من قام بمنع شرفاء الخطوط التونسية من مباشرة عملهم اليوم.

وأكدت ألفة الحامدي لوزير النقل أن الشفافية هي جزء كبير من المسؤولية و أنها تؤمن بهذا المبدأ و هو منصوص عليه في الفصول 10 و 15 من الدستور، مشددة على أن المنظومة الحالية مقبرة للشباب والمرأة.

كلمات البحث :ألفة الحامدي;حكومة;كمين