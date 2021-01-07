ألفة الحامدي: إقلاع الغزالة من جديد هدف قابل للتحقيق لو وضعنا اليد في اليد

أكدت الرئيسة المديرة العامة الجديدة للناقلة الوطنية ألفة الحامدي خلال موكب تنصيبها اليوم الخميس، أن لديها « إيمان عميق باستعداد الجميع للاسهام في تنفيذ خطة الإصلاح لتحقيق هدف إقلاع الغزالة من جديد، وهو هدف قابل للتحقيق لو وضعنا اليد في اليد و عملنا في كنف الثقة والتعاون ».

‎ وذكّرت ألفة الحامدي بأن الخطوط التونسية، رغم كل العوائق و الصعوبات المالية، تملك رصيدا هاما لا يُقدر بثمن يتمثل في ثلاث مقومات إلا وهي السلامة التي توفرها لركابها منذ عقود و هو نتاج لثقافة عمل عريقة تناقلتها الأجيال داخل المؤسسة، وكفاءاتها في مختلف المكونات اضافة إلى تعلق التونسيين بهذه الشركة كرمز وطني و كممثل لصورة تونس و التونسيين على الصعيد العالمي.

‎وأضافت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية أن حجم المسؤولية التي عهدت لها والمتمثلة في تطوير خطة عمل استراتيجية على المدى القريب والمتوسط و البعيد، لا يحد من تفاؤلها بمستقبل الشركة نظرا لقيمة الكفاءات و الطاقات التي تزخر بها والتي ستعول عليها في الاسهام في تنفيذ مشروع اصلاح و تطوير بفضل حس الانتماء المعهود لدى كافة العاملين بالمؤسسة ووضوح الأهداف لاستعادة ثقة الحرفاء و تعزيز قيادة الخطوط التونسية للسوق التونسية مما سيمكنها من القدرة على مواجهة المنافسة في أسواق الطيران العالمية خاصة منها الأوروبية والأفريقية.

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